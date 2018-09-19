Парубий подписал закон о расширении состава ЦИК

Спикер парламента Андрей Парубий подписал закон 9090 о расширении состава ЦИК.

"Я подписываю закон о ЦИК и передаю на подпись Президенту", - заявил с трибуны парламента Парубий.

Об этом сообщает корреспондент УНН.

Напомним, ранее Верховная Рада отклонила два проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как закон проект закона Украины "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии".

Как сообщал УНН, 18 сентября Верховная Рада приняла этот законопроект, которым предлагается увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17.