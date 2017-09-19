Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон "Об образовании", принятый парламентом 5 сентября.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"В настоящий момент я подписываю закон Украины "Об образовании", - сказал Парубий, поставив свою подпись под текстом закона.

Спикер прибавил, что во вторник закон передадут на подпись Президенту Украины. Читайте также: Закон об образовании: "языковую" статью направили на экспертизу в Совет Европы

Как сообщал Укринформ, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, вводит 12-летнее обучение в школе и предусматривает три его уровня: начальный (4 года), базовый средний (5 лет) и профильный средний (3 года).