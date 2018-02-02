Парубий поручил подготовить ответ Польше по поводу "бандеризма"

Спикер парламента Андрей Парубий поручил комитету по вопросам иностранных дел подготовить заявление Верховной Рады в связи с принятием польским Сенатом поправок в закон об Институте национальной памяти. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

"Глава Верховной Рады поручил комитету по вопросам иностранных дел обсудить на своем заседании ситуацию и подготовить проект заявления украинского парламента", - сказал он.

26 января законопроект был одобрен Сеймом. Вчера, 31 января, три комиссии Сената поддержали его без поправок.

Закон предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что законодательным запретом отрицания преступлений украинских националистов Польша признала "преступной" всю украинскую нацию.