Парубий поругался с Вилкулом в Раде и послал его на Афон

Вилкул заявил, что "Оппоблок" зарегистрировал проект постановления о передаче в пользование Вселенскому патриарху Администрации президента.

Депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул на пленарном заседании Рады назвал решение парламента о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви взяткой за участие в президентской кампании.

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Он также сообщил, что депутаты "Оппоблока" подали заявление в правоохранительные органы, так как спикер Андрей Парубий подписал постановление по Андреевской церкви, хотя депутаты заявили о неперсональном голосовании, передает LIGA.net.

Помимо этого Вилкул заявил, что "Оппоблок" зарегистрировал проект постановления о передаче в пользование Вселенскому патриарху Администрации президента до президентских выборов 2019 года.

Спикер Андрей Парубий назвал такие заявления оскорблением чувств верующих и "гундяевством". "Это КГБистская секта! Священники Гундяева убивали пленных украинцев! Первые диверсионные группы, в том числе Стрелкова, прятались в гундяевских укрытиях! Не смейте оскорблять чувства верующих в этом зале! Езжайте на Афон и покайтесь!" - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Рада передала Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату.