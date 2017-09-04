Парубий предложил решить кадровые вопросы в Счетной палате и ЦИК

Решение кадровых вопросов в Счетной палате и Центральной избирательной комиссии, а также относительно уполномоченного Рады по правам человека станут одними из приоритетных для Верховной Рады текущей осенью, сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

"На порядке дня осенью очень важными будут кадровые вопросы, которые остались у нас еще с весны. Среди них и Счетная палата, и уполномоченный по правам человека, и состав ЦИК", - сказал Парубий, открывая заседание согласительного совета парламента.

Спикер парламента предложил депутатам "сконсолидироваться вокруг этих вопросов".

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Ранее спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что нынешней осенью Верховная Рада должна рассмотреть реформу образования, медицины, судебную реформу, пенсионную реформу и реформу парламента.

"По моему глубокому убеждению, я об этом уже говорил, эта осень должна пройти под знаком реформ. Прошлой весной мы наработали базу для многих важных и фундаментальных реформ, и у нас есть шанс, чтобы каждую из этих реформ мы могли рассмотреть в зале", - сказал Парубий.