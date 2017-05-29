Парубий приглашает провести следующую сессию ПА НАТО в Киеве

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который 29-30 мая принимает участие в Пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО в Грузии, предложил президенту ПА НАТО Паоло Алли рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Андрей Парубий обратился к Паоло Алли с просьбой рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве", - отмечается в сообщении.

В начале трехсторонней встречи в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси с президентом ПА НАТО Паоло Алли и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе Председатель Верховной Рады Украины рассказал о ходе боевых действий на Донбассе - в частности, об усилении обстрелов по украинским позициям со стороны российских оккупантов, и отметил, что Россия накапливает оружие в Крыму.

"Мы считаем, что это угроза не только для региона, но и для всего мира. Поэтому солидарность всего мира очень важна", - отметил Парубий.

Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 29-30 мая будет находиться с визитом в Грузии с целью участия в Пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО. Программой визита предусмотрены ряд двусторонних и трехсторонних встреч, выступление с докладом на Пленарном заседании сессии ПА НАТО, участие в дебатах и голосование за проект Декларации о поддержке Евро-Атлантической интеграции Грузии.