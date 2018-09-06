Парубий призвал мировое сообщество наказать РФ за применение химического оружия

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал мировое сообщество осудить и наказать Российскую Федерацию (РФ) за применение химического оружия по всему миру. Об этом он сказал во время утреннего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Парубий отметил, что до места выбросов газа в Крыму необходимо направить мониторинговую миссию, которая бы могла дать эффективную оценку экологической катастрофы, а также определить реальную угрозу для всего региона.

"Если мониторинговая комиссия не будет допущена в оккупированный Крым, я считаю, что мы как Верховная рада Украины должны признать, что эта катастрофа - еще один факт химической атаки, предпринятая российскими оккупантами в Крыму, которая также направлена против украинских граждан", - подчеркнул глава парламента.

Он призвал все страны мира осудить действия РФ.

"Призываю все страны мира осудить и наказать государство-террориста России за применение химического оружия по всему миру - и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине. Мир должен быть защищены, а зло - наказано", - подытожил Парубий.

Напомним, в Херсонской области госпитализированы в областную больницу 15 детей с подозрением на химическое отравление в результате выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан", который находится на аннексированном Россией полуострове.

Отметим, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Также сообщалось, что в связи с риском экологической катастрофой "Крымский титан" приостановил производство, а детей эвакуировали из Армянска.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что подразделения Вооруженных сил РФ в августе проводили в аннексированном Крыму стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов.

Также на админгранице с Крымом были зафиксированы первые случаи отравлений пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан".

Кроме того, как сообщало РБК-Украина, омбудсмен Людмила Денисова обратилась к директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и региональному представителю Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику в связи с ситуацией в оккупированном Армянске.

В частности, она рассказала, что жители Крыма жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Омбудсмен подчеркнула, что оккупационная власть Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности.