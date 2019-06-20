Парубий призвал суд не идти на поводу УПЦ МП

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал попыткой реванша иск УПЦ МП о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины.

Об этом спикер сказал на утреннем заседании парламента 20 июня.

"Мы живем в тревожные дни. В то время, когда от нас уходят лучшие защитники страны, как Дмитрий Тымчук, внутри страны уже происходят попытки реванша. Московская церковь в Украине не только не желает выполнять закон и честно указывать свой реальный центр - Москву. Они уже пытаются Украинскую вселенскопризнанной церкви. Хотят забрать у украинцев право иметь свою церковь.

Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на государственность и украинскость и подтвердить законность регистрации Православной церкви Украины", - подчеркнул Парубий.

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви Московского патриархата о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины. Иск подан относительно Министерства культуры и государственного регистратора - КП "Центр правовой помощи и регистрации".