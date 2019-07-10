Парубий призвал всех выйти на Крещатик в День Независимости

Спикер отреагировал на решение президента Зеленского об отмене парада.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал выйти на Крещатик в День Независимости и почтить подвиг защитников Украины. Об этом он заявил в начале утреннего пленарного заседания 10 июля.

"Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости по главной улице государства", - заявил Парубий.

Спикер предложил взять с собой боевые знамена и флаги, с которыми защищали Украину; спеть "Зродились ми великої години" и скандировать лозунг "Слава Украине!".

"Я буду там вместе с вами. До встречи на Крещатике в День Независимости Украины", - уточнил он.

Напомним, 9 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что вместо выделения денег на проведение военного парада в Киеве на День Независимости Украины 300 млн грн направят на премии всем военным.

В свою очередь, бывший президент Порошенко назвал отмену парада не очень дальновидным решением.

Тем временем на сайте президента появилась электронная петиция. Ее автор Дмитрий Мотовилин просит главу государства все-таки провести военный парад. Петицию подписали пока что пол сотни человек из необходимых 25 тысяч для рассмотрения просьбы.

Об этом он на своей странице в Facebook заявил накануне. Мол, традиционно 24 августа в столице проходит помпезное и недешевое военное действо. Поэтому отведенную сумму на его подготовку, а это 300 миллионов гривен, в этом году государство выделит для украинских военных. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры и военные, находящиеся на Донбассе.