Парубий призвал Зеленского принять решение по закону об импичменте

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Офис президента Владимира Зеленского с требованием принять решение по закону о Временных следственных комиссиях с разделом об импичменте президента.

Об этом глава парламента сказал в ходе заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий объяснил, что Зеленский 27 июня должен был дать ответ по поводу данного закона.

"Согласно Конституции, прошло 15 дней, должно было быть или вето, или объяснения и дополнения или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной рады", - отметил глава парламента.

Он также прокомментировал информацию в СМИ о ветировании Зеленским закона об импичменте.

"Документ до сих пор не пришел в Верховную раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия избирательного кодекса мобилизироваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения", - сказал Парубий.

Кроме того, глава ВР напомнил, что 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте.

"Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов", - добавил спикер Рады.

Напомним, Парубий 12 июня подписал законопроект No1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 6 июня одобрил во втором чтении законопроект No1098. За документ проголосовали 279 парламентариев.