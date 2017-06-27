Парубий: Рада может рассмотреть введение виз с Россией на следующей пленарной неделе

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент может рассмотреть вопрос введения виз с Россией уже на следующей неделе.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

"Да, существует вероятность того, что вопрос обращения в Кабинет министров по введению визового режима может быть на следующем пленарной неделе, если в результате консультаций мы выйдем на консенсус", - заявил он.

"Я не раз подчеркивал: эта идея для меня очень важна. Собственно, когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны, эта идея была проголосована. Но очень важно, чтобы этот вопрос, когда оно войдет в зал, имел поддержку большинства", - добавил спикер.

Напомним, решение ввести визовый режим было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще в марте 2014 года, в самом начале российской агрессии. Тогда на этот шаг власти не решились. Премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что в сохранении безвизового режима заинтересованы многие украинцы, в первую очередь на востоке и юге Украины, которые ездят в Россию на заработки и имеют родственные отношения по ту сторону границы. В результате было принято решение усилить пропускной режим на границе с РФ.

В феврале 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий вместе с другими депутатами зарегистрировал постановление о прекращении соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией.

В мае 2017 года появилась информация, что в Верховной Раде провели сверку голосов, чтобы оценить перспективу введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что вопрос визового режима с Российской Федерацией "не просто назрел, а перезрел". 24 июня он заявил, что Украина ужесточит условия въезда для граждан России. Пока не будут введены визы, пропуск через границу будет разрешен только владельцам биометрических паспортов.