Парубий собрал нардепов на совещание по вопросу антикоррупционного суда

В среду утром председатель верховной Рады (ВР) Андрей Парубий собрал народных депутатов от разных фракций на специальное совещание.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламентском комитете по вопросам правовой политики.

"Сейчас у председателя парламента проходит совещание, на котором решается вопрос", - сообщил источник.

Так, по словам собеседника РБК-Украина, сейчас обсуждается вопрос вынесения законопроекта об антикоррупционном суде (АКС) на голосование.

Напомним, 22 мая 2018 перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента спикер Андрей Парубий сообщил, что в Верховной Раде Украины пытаются согласовать позицию относительно полномочий общественного совета международных экспертов в законопроекте об антикоррупционном суде.