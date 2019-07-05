Парубий требует от Зеленского подписать закон о ВСК по импичменту президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который еще 12 июня подписал закон "О временных следственных комиссиях", требует от президента Украины Владимира Зеленского поставить свою подпись под законом.

Об этом он заявил во время заседания Рады.

"Я сегодня направлю официальное письмо президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон "О временных следственных комиссиях". Согласно ст. 94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона подписать его либо вернуть закон с его мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения", - подчеркнул он.

По словам Парубия, 27 июня этот срок был исчерпан.

"Закон согласно Конституции Украины считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован. Господин Зеленский, информирую Вас, что Вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас вы можете его только подписать, если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - добавил он.

Напомним, в случае подписания президентом Украины закон будет способствовать созданию комиссий, которые будут формироваться из народных депутатов. Они будут заниматься контролем за проведением резонансных расследований.

Специальная следственная комиссия будет иметь право, в частности заслушивать президента и его защитника; истребовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц, руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации и отдельных граждан.

В случае принятия парламентом решения об обвинении президента специальная следственная комиссия готовит проект постановления об обращении в Конституционный суд Украины для получения заключения относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и в Верховный суд для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Отметим, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте.