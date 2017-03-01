Парубий: Украинско-японский межпарламентский диалог приобретает существенную активность

"Развитие дружеских и партнерских отношений с Японией является одним из важнейших направлений внешней политики Украины", - заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь в Японии с рабочим визитом, в рамках переговоров с председателем Комитета Палаты советников парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто.

По словам А. Парубия, "в Украине высоко ценят поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины и последовательную позицию в вопросе продления санкций против агрессора - Российской Федерации".

Председатель украинского парламента выразил надежду, "что Япония понимает степень угроз, стоящих перед Украиной, поскольку также в последний период ощутила, как растут эти угрозы, учитывая агрессивную политику Российской Федерации". "Мы эти угрозы должны преодолевать вместе, поскольку, к сожалению, Путин не понимает язык дипломатии. Мы видим это по тому, насколько он пренебрежительно относится к выполнению дипломатических соглашений, которые между нами заключены. Мы наблюдаем фактически каждый день пренебрежение договоренностей о прекращении огня и видим атаки российских наемников и российских войск, - отметил А. Парубий и добавил. - Украина и Япония - мирные страны. Мы знаем цену безопасности. И я убежден, что мы должны углублять наши отношения для укрепления безопасности в мире".

"Япония имеет последовательную позицию относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил в свою очередь председатель Комитета Палаты советников парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто. Он напомнил, что "между Японией и Российской Федерацией остается нерешенной территориальная проблема, возникшая в 1945 году, когда Советский Союз забрал часть территории Японии". Впрочем, японский политик согласился с мнением украинских коллег, что "украинский и японский народы являются мирными народами". Он подтвердил "принципиальную позицию Японии относительно обеспечения мировой безопасности, в том числе и благодаря сотрудничеству с Украиной".

Председатель Верховной Рады Украины проинформировал собеседников, что был Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины до работы в парламенте, поэтому хорошо разбираюсь в вопросах безопасности. "В отношениях с Россией мне пришлось усвоить одно правило: если хочешь мира - готовься к защите своей страны, поскольку агрессия России не является исключительной проблемой отношений Украины с Россией. Это глобальная угроза. Несколько лет назад это была агрессия в Грузии, сейчас в Украине. И мы можем только догадываться, кто будет следующим", - сказал А. Парубий.

Комментируя высокий уровень подготовки Сил самообороны Японии, Председатель Верховной Рады Украины отметил: "Для меня было открытием во многих моментах, насколько мощны сегодня Силы самообороны Японии. И я действительно считаю, что нам надо развивать сотрудничество и в сфере безопасности". Он сообщил, что предложил японским военным провести "совместное обучение украинских военных с Силами самообороны Японии".

Вместе с тем А. Парубий убежден в необходимости развивать и "международные институты, такие, как Совет безопасности ООН, для обеспечения безопасности в мире ради ее укрепления, и на этом пути Украина и Япония будут идти вместе". Глава украинского парламента выразил надежду на дальнейшее усиление роли Японии в мирном урегулировании ситуации в Украине.

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул важную роль парламентов Украины и Японии в двустороннем внешнеполитическом диалоге. "Украинско- японский межпарламентский диалог приобретает существенную активность", - сказал А. Парубий и выразил убеждение, что укреплению этого диалога будут способствовать контакты по линии парламентских групп дружбы. Он представил собеседникам члена украинской делегации Леонида Емца, который возглавляет парламентскую группу дружбы "Украина-Япония" в Верховной Раде.

Обращаясь к присутствующим, Л. Емец выразил благодарность Японской стороне за "четкую и последовательную позицию парламентариев Японии относительно поддержки территориальной целостности Украины".

По словам Л. Емца, учитывая то, что этот год "официально провозглашен годом Японии в Украине", в нашей стране состоится ряд мероприятий, "посвященных популяризации истории и культуры японского государства, и украинский парламент будет активно принимать участие в организации этого процесса".

Андрей Парубий выразил надежду, что "украинско-японские отношения станут еще ближе и эмоционально, и психологически".

Такаси Уто, в свою очередь, отметил поддержку Украины в финансово- экономической сфере и, в частности, целесообразность развивать сотрудничество не только в правительственном, но и в частном секторе".

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.