Парубий уверен, что Сенат Нидерландов также поддержит СА Украины с Евросоюзом

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что Сенат Нидерландов также поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, передает пресс-служба Рады.

"У меня есть уверенность, что Сенат тоже поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, это обсуждалось и во время моих встреч со спикером палаты Сената - Анки Бройкерс-Кноль как в ходе ее визита в Киев, так и во время моего визита в Страсбург . Большинство членов Сената поддерживают Украину", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.