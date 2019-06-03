Парубий высказал недовольство по поводу законопроекта Зеленского об импичменте

Заседание Согласительного совета Верховной Рады началось из возмущения спикера парламента Андрея Парубия по поводу законопроекта президента Владимира Зеленского. Трансляцию вел телеканал NEWSONE.

Спикер заявил, что некоторые законодательные инициативы удивляют, а именно закон об импичменте - это просто переписанные нормы регламента. Но, добавил, что все неотложные законопроекты будут рассмотрены в сессионном зале.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук прокомментировал речь Парубия и объяснил, что он касается только деятельности Верховной Рады.

"Мы готовы менять процедуру, которая предусмотрена в Конституции Украины, но... это длительная процедура, которая займет от полутора до двух лет", - добавил Стефанчук.

Представитель президента сообщил, что они готовы делать новые правила отзыва всех, несмотря депутат это или президент.

Как сообщал NEWSONE ранее, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что отменить законы о языке, квотах и декоммунизации не получится.



NewsOne

https://newsone.ua/