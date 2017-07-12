Парубий зачитал заявление Петренко о выходе из фракции БПП

Теперь во фракции "Блока Петра Порошенко" 138 нардепов

Народный депутат Олег Петренко

Спикер парламента Андрей Парубий зачитал заявление нардепа Олега Петренко о выходе из фракции БПП. Трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".

"Я хочу зачитать заявление от народного депутата Украины Петренко Олега Николаевича. Уважаемый Андрей Владимирович, руководствуясь частью 3 статьи 60 ЗУ "О регламенте Верховной Рады", заявляю о своем выходе из состава фракции партии "Блока Петра Порошенко". Народный депутат Украины Петренко Олег Николаевич", - сказал Парубий.

Напомним, вопрос количества депутатов в парламентской коалиции широко обсуждается. Спикер ВР Андрей Парубий утверждает, что у коалиции достаточно голосов за счет внефракционных нардепов. При этом звучат сомнения в том, что количество членов коалиции превышает 226 нардепов и является достаточным для принятия законопроекта.