Парубий закрыл заседание Рады, следующее пленарное заседание состоится 11 июля

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сообщаю, что следующая неделя это будет работа в комитетах, потом будет работа в округах. Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Спасибо, до свидания", - отметил председатель парламента.

Так, следующее пленарное заседание Рады состоится 11 июля 2017 года.

Отметим, что сегодня нардепы не рассмотрели ни одного законопроекта, внесенного в повестку дня.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что Верховная Рада Украины проголосует за введение визового режима с Российской Федерацией до того, как уйдет на каникулы.

По словам народного депутата, представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, для введения визового режима между Российской Федерацией и Украиной потребуется не менее 1,5-2 млрд гривен.