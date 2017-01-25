ПАСЕ будет требовать от Украины провести выборы в ОРДЛО - СМИ

Депутаты в ПАСЕ хотят внести в резолюции по Украине пункт о необходимости провести выборы в Верховную Раду на неконтролируемых Украиной территориях

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который является ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал несколько внезапных правок, меняющих его содержание. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.

Издание сообщает, что ассамблея поддержала одну из поправок, предложенных пророссийскими депутатами из леворадикальных партий, о недопредставленности в Верховной Раде депутатов от восточноукраинских регионов.

Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия), с голоса предложил дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную Раду на территориях, не контролируемых Украиной.

Данное предложение поддержал мониторинговый комитет.

Кроме того, корреспондент издания стал свидетелем эмоциональной дискуссии украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но он уклонился от прямого ответа.

23 января 2017 года в Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой рассматривают "украинский вопрос".

24 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой требует от России освободить незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.