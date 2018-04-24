ПАСЕ признала ОРДЛО оккупированной Россией территорией

Оккупация Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса признана на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом речь идет в резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, касающиеся украинского вопроса.

Текст документа опубликован "РБК-Украина".

В данных поправках говорится, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

Такую формулировку происходящего на востоке Украины порредали 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

Против поправок голосовали немецкие "Левые" и "Альтернатива для Германии", а также нидерландская Соцпартия.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение международного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Напомним, что бюро ПАСЕ отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании об отравлении Скрипалей в Солсбери и Украины о незаконных выборах в аннексированном РФ Крыму.

Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббизма, где в негативном контексте упоминается много депутатов из Западной Европы.

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