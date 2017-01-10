Пашинский об инциденте со стрельбой: я сделал все правильно

Прокуратура сегодня, 10 января, допросит Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой на Киевщине. Об этом нардеп от фракции "Народный фронт" написал на своей странице в Facebook.

Пашинский уверяет, что заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации.

Также он рассказал, что друзья спрашивают у него, поступил бы он так же, если бы эта ситуация повторилась.

"Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей", - заявил нардеп.

31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский проcтрелил ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

В ходе конфликта депутат выстрелил Химикусу в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападавшей стороной был Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Уголовное производство по факту применения Пашинским огнестрельного оружия расследует прокуратура Киевской области.