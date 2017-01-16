Пашинский просит ГПУ обнародовать фрагменты видеодопроса очной ставки

Народный депутат Украины Сергей Пашинский от "Народного фронта" просит генерального прокурора Юрия Луценко опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки. Об этом говорится в соответствующем обращении народного депутата, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я не сторонник разглашение тайны следствия. Следственная группа должна работать спокойно и не поддаваться давлению. Но учитывая истерию, которую раздувают проплаченные СМИ соратников Януковича, вынужден просить генпрокурора о публикации фрагментов резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в минувшую пятницу", - написал Пашинский, опубликовав соответствующее заявление.

В частности, он отметил, что заявления стороны Химикуса являются популистскими, совершенными в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса Украины. "Учитывая предоставленные подписки о неразглашении данных досудебного следствия, подпадают под уголовную ответственность по статье 387 Уголовного кодекса Украины", - добавил он.

С целью объективного освещения данного процесса Пашинский попросил обнародовать фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13.01.2017.