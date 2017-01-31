Патруль миссии ОБСЕ в настоящее время находится в Авдеевке - пресс-служба

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сейчас находятся в Авдеевке. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"Да, наш патруль есть сейчас в Авдеевке. Они туда отправляются ежедневно и сегодня они там есть", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Как сообщал УНН, командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить во вторник, 31 января, соблюдение "режима тишины", однако противоположная сторона это проигнорировала, российско-оккупационные войска не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико- дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехстороннего контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

Источник: УНН