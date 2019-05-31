Павел Климкин будет просить парламент поддержать его отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин предложил депутатам Верховной Рады поддержать его просьбу об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал ее сразу после инаугурации. Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящий европейской политической культуре, написал Климкин, отметив, что уже был на на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать его решение. Об этом же министр намерен просить и всех членов парламента.

Что касается команды Зеленского, то Павел Климкин считает, что президент имеет право на собственное видение проблем и ключевых вопросов.

"Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести до общества и реализовать вместе с командой", - подчеркнул Климкин.

Министр, пока еще действующий, поделился, что оставлять политику - и внешнюю, и в целом - не собирается.

О намерении подать в отставку после прихода к власти Владимира Зеленского Павел Климкин заявил еще 6 мая, после встречи с новоизбранным президентом.

Павел Климкин является двенадцатым министром иностранных дел Украины. Он занимал должность с 19 июня 2014 года. В истории независимой Украины Климкин дольше всего возглавляет МИД.

Отметим, что министр иностранных дел назначается по квоте президента Украины.