Павел Лазаренко в США готовит соглашение о примирении со следствием, - Kyiv Post

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение о "примирении" в деле о конфискации его активов

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении у издания, передает "ДС".

13 августа представители правительства США подали ходатайство в федеральный суд в Вашингтоне (округ Колумбия), согласно которому хотят согласовать общие контуры урегулирования" дела Лазаренко, говорится в сообщении.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", - сказано в документе.

Также сообщается, что федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанной сделки.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что США, в случае решения суда о конфискации средств Лазаренко, их большую часть вернут Украине.

Напомним, Лазаренко занимал должность премьер-министра Украины с мая 1996 по июль 1997 года. В 2004 году был осужден судом США за финансовые злоупотребления к девяти годам тюремного заключения и штрафу. В ноябре 2012 года Лазаренко освободили из федеральной тюрьмы и передали иммиграционным властям.