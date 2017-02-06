Печерский райсуд признал Химикуса пострадавшим от действий Пашинского

Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, подстреленного депутатом от "Народного Фронта" Сергеем Пашинским, потерпевшим.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат потерпевшего Марина Паринова, обнародовав копию определения суда.

"Друзья, мы получили полный текст определения, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщила она.

Тем не менее, по словам адвоката, прокуратура Киевской области продолжает утверждать, что Химикус не является потерпевшим.

Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации Президента.