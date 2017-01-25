Печерский суд арестовал сервера всех мобильных операторов из-за дела Януковича

Из-за дела Януковича Печерский райсуд Киева арестовал все серверы и жесткие диски, на которых хранится информация о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Суд запретил любым служебным и должностным лицам компаний "Лайфселл", "МТС", "Тримоб" и "Укртелеком" распоряжаться данными носителями информации за указанный период: с 18 января по 16 марта 2014 года.

На серверах хранится информация о входящих и исходящих соединениях всех абонентских номеров на территории Украины с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми они состоялись, а также серийного номера мобильного устройства.

Также должна храниться информация об отправленных и полученных смс.

Такое решение было вынесено в рамках досудебного расследование в уголовном производстве по делу экс-президента Виктора Януковича. Ему вменяют создание преступной организации, совершение им, а также членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.

Также расследуется превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих.

В настоящее время прокуратура не может определиться с конкретным кругом лиц.

Напомним, что главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 27 января, а также 30 января его ждут для участия в открытии материалов уголовного производств о государственной измене.

Как сообщала "Страна", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что уже в феврале его ведомство сможет завершить следствие в уголовном производстве о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

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