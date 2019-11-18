Печерский суд назначил экспертизу речи Порошенко на СНБО

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бывшего Президента Петра Порошенко на Совете национальной безопасности и обороны на предмет давления на судей Окружного административного суда Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили относительно возможного вмешательства в их деятельность со стороны должностных лиц, занимающих высокое положение в государственных органах. Государственное бюро расследований выполняет досудебное расследование. В рамках дела суд назначил лингвистическую экспертизу.

Экспертиза должна установить, содержатся ли в речи Порошенко на заседании СНБО 18 апреля признаки (призывы, утверждения, просьбы, предложения, указания, критика и т.д.), в том числе адресованные третьим лицам, которые могут расцениваться как: влияние в любой форме (моральное давление или любое другое) на судей Окружного административного суда Киева, который принял решение по делу Приватбанка; неуважение к судьям указанного суда; сбор, хранение, использование и распространение информации устно или иным образом с целью помешать выполнению судьями служебных обязанностей или оказать влияние (давление, вмешательство и т.д.) с целью посягательства на их независимость.

Как сообщал NEWSONE ранее, суд обязал Государственное бюро расследований рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела, в рамках которого подготовлено подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что его клиент не является подозреваемым или обвиняемым в любом из дел Государственного бюро расследований.

Напомним, власти Панамы начали официальное уголовное расследование якобы сокрытия пятым президентом Украины Петром Порошенко своих денег в стране. Украинский юрист Андрей Портнов рассказал, что Печерский суд Киева арестовал доступ и выемку к документам и активам пятого президента Украины Петра Порошенко.

12 августа Порошенко побывал на очередном допросе в ГБР.

После этого директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко могут допросить на полиграфе.

Следом Порошенко прокомментировал заявление директора Государственного бюро расследование Романа Трубы о том, что экс-гаранта могут допросить с применением полиграфа.

Правоохранители отказали адвокату Порошенко Игорю Голованю в открытии уголовного дела против юриста Андрея Портнова.

Порошенко проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований. Вместо экс-главы государства в ГБР пришел его адвокат Игорь Головань и рассказал детали.

ГБР ведет еще одно дело о возможной необоснованной выплате зарплаты судьям, которых пятый президент Петр Порошенко якобы не назначал на должности. Порошенко должен был пройти допрос с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз во вторник, 1 октября. Петр Порошенко вновь проигнорировал допрос в ГБР.

Глава ГБР Роман Труба заявил, что расследование ряда уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко, находится на завершающем этапе. Рябошапка заявил, что у ГПУ есть несколько производств, которые связаны с бывшим президентом Петром Порошенко.

NewsOne

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