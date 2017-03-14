Печерский суд не может рассматривать дело Януковича - Луценко

Печерский районный суд Киева не может рассматривать дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, поскольку все судьи этого суда участвовали в рассмотрении ходатайств прокуратуры во время досудебного расследования.

Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Сегодня Руслан Кравченко сдал материалы в Печерский суд как и полагается, учитывая место нахождения Генпрокуратуры. Однако, насколько нам известно, Печерский суд рассматривать это дело не может, так как все существующие судьи этого суда участвовали в рассмотрении наших ходатайств в ходе досудебного следствия, санкционируя то или иное следственное действие", - отметил он.

Поэтому, по мнению генпрокурора, Печерский суд направит дело В.Януковича в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

"Единственное, что буду просить, без всякого вмешательства в эту деятельность, сделать это быстрее", - добавил он.

Напомним, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что считают неврученным обвинительный акт о государственной измене.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева дал разрешение военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

30 января Главной военной прокуратурой ГПУ сообщено защите экс-президента Виктора Януковича об окончании специального досудебного расследования в уголовном производстве по государственной измены.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс- президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.