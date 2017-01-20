Печерский суд отказал защите Януковича в проведении выездного заседания в РФ

Печерский районный суд Киева решил, что защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича не предоставила достаточно оснований для проведения выездного заседания суда на территории России.

20 января Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания на территории России. Решение приняла судья Кристина Тарасюк, сообщают "Українські новини".

Суд пришел к выводу, что оснований для таких мер защита предоставила недостаточно.

Суд продолжил рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении Януковича заочного досудебного расследования по делу о государственной измене.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк озвучил в суде заявление Януковича с просьбой проводить следственные действия в его присутствии на территории РФ. В своем заявлении бывший глава государства утверждает, что о подозрении ему не сообщали.

Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева генпрокурор Юрий Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс-президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.

27 декабря Луценко заявлял, что судебный процесс по делу о госизмене Януковича начнется в первом квартале 2017 года.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.