Печерский суд признал Полякова потерпевшим от действий НАБУ

Фигурант "янтарного дела", член парламентской фракции "Народного фронта" Максим Поляков находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве о провокации подкупа Национальным антикоррупционным бюро. Соответствующее процессуальное решение вынес Печерский суд Киева, сообщил депутат на своей странице в Facebook вечером во вторник, 29 августа.

"Сегодня состоялось торжество правосудия... Теперь ожидаю от генерального прокурора Украины Юрия Луценко последовательных и мудрых действий", - написал Поляков.

Кроме того, о заявил о необходимости уголовного преследования детективов и директора НАБУ Артема Сытника, а также выразил готовность снять электронный браслет.

Напомним, 11 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие неприкосновенности с фигурантов "янтарного дела" НАБУ - народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и ранее исключенного из фракции БПП Борислава Розенблата, но не дали разрешение на их задержание и арест.

Через день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вручил Розенблату и Полякову сообщение о подозрении.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тысяч гривень и обязал его сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Поляков отказывался надевать браслет - решение суда было исполнено лишь 23 августа.