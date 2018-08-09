Печерский суд снова разрешил задержать Януковича и Захарченко

Печерский райсуд Киева вновь разрешил задержать Виктора Януковича, экс- министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка. Мотив - привод в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства по делу митрополита Александра Драбинко.

Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

С тремя ходатайствами обратился в суд старший следователь ГСУ ГПУ. Он просил разрешить задержание Януковича, Захарченко и Коряка для привода их в суд, где им будет избрана мера пресечения.

Следственный судья, который рассматривал эти ходатайства ГПУ, пришел к выводу о "наличии обоснованного подозрения" в совершении упомянутыми лицами уголовных правонарушений и удовлетворил ходатайство.

В постановлении также указано, что в случае задержания подозреваемых, не позднее 36 часов их должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

Кроме того, это постановление приобретет законную силу до 31 января 2019 года, если только подозреваемого не доставят ранее в суд или прокурор отзовет это решение.

В ноябре 2016 года Генпрокуратурой было составлено сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу в уголовном производстве по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а также другими работниками правоохранительных органов города Киева, при незаконном лишении свободы личного помощника Предстоятеля Украинской православной церкви архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Александра Драбинко).

Ранее Виктору Януковичу официально назначили нового государственного адвоката. Ранее было принято решение заменить назначенного Януковичу накануне госадвоката Виктора Овсянникова.

Ранее, 30 июля суд перенес прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого.

В. Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.