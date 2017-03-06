Печерский суд снял арест с 300 миллионов гривен сына Януковича

Печерский районный суд Киева 2 марта снял арест с 312,5 млн гривен средств Александра Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития. Об этом говорится в постановлении суда от 2 марта, - сообщают Українські Новини.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн гривен в Международный инвестиционный банк.

В постановлении Печерского райсуда от 25 января сказано, что указанные деньги являются предметом уголовного правонарушения, а их фактическим владельцем является Александр Янукович.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Международный инвестиционный банк заявил, что не согласовывал перевод средств Александра Януковича из Всеукраинского банка развития на счет в финансовом учреждении.