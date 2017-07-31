Пентагон и Госдеп разработали план поставок оружия Украине - СМИ

Минобороны и Госдеп США разработали план по оружию для Украины, однако в Белом доме этот вопрос еще не обсуждался

Пентагон и Государственный департамент США разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия. Сейчас ведомства добиваются одобрения поставок Белым домом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников журналистов, оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для предотвращения агрессивных действий Москвы против Украины.

Однако пока этот вопрос еще не обсуждался в Белом доме, в частности, с президентом Дональдом Трампом, а потому его позиция о поставках Украине оружия еще неизвестна.

27 июля в Пентагоне заявили, что вопрос предоставления Украине оружия обсуждается, однако окончательное решение в этом вопросе должен принимать Белый дом.