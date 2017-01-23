Перебийнис назначен послом Украины в Чехии

Президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Соответствующие указы от 23 января обнародованы на сайте главы Украинского государства.

Перебийнис свободно владеет четырьмя иностранными языками: словацкий, чешским, русским и английским.

В 1992 году Евгений Перебийнис приходит работать в МИД Украины, где до 1994 года работал вторым секретарем Управления информации. В 1994 году назначен на должность первого секретаря Посольства Украины в Чехии, на этом посту находился до 1998 года.

В 1998 году переходит работать в Главное управление по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины, где прошел карьерную лестницу от старшего консультанта до заместителя заведующего отделом.

В 2000 году Перебийнис переезжает в Грецию, куда его назначают советником Посольства Украины.

В период с 2004 по 2006 год Евгений Перебийнис работал в Администрации и Секретариате Президента Украины. В 2006 году становится Генеральный консулом Украины в словацком городе Прешов.

В период с 2008 по 2011 год Перебийнис был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеции.

В период с 2012 по 2013 год являлся Послом по особенным поручениям МИД Украины.

В июне 2013 года Перебийнис назначен на пост главы Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В мае 2015 года был назначен послом Украины в Латвии.