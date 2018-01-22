Перед встречей с Сурковым Волкер посетит Донбасс и Киев

Перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель США по Украине Курт Волкерпосетит Донбасс и Киев. Об этом он сообщил в комментарии Голосу Америки.

Согласно сообщению, 24 января Волкер отправится на восток Украины, а 25-го в Киеве проведет встречи с украинскими должностными лицами. 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта в Донбассе, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Сегодня глава МИД Павел Климкин заявил, что Волкер встретится с Сурковым в ближайшие дни.