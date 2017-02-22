Перед выборами президента РФ боевую активность ВСУ необходимо повысить - Порошенко

Петр Порошенко предупредил, что предстоящие выборы президента РФ могут нести угрозы Украине. По его словам, боевую готовность ВСУ необходимо повысить.

Об этом сегодня, 22 февраля, президент заявил на заседании руководящего состава ВСУ, новость передает "Пресса Украины".

Украинский президент обратил внимание на важное событие, которое состоится в России в марте текущего года. Речь идет о выборах президента страны. В связи с этим Порошенко подчеркнул, что этого аргумента достаточно, чтобы повысить боевую активность ВСУ.

"Ведь ясно, что игра мышцами станет главной избирательной технологией. Враждебный курс по отношению к Украине и всему внешнему миру пользуется, как это ни прискорбно, высокой поддержкой со стороны российских избирателей", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, вполне реально, что страна-агрессор начнет полномасштабную войну. Президент подчеркнул, что вся украинско-российская граница незащищенна.

Как сообщалось ранее, Порошенко заявил о необходимости усиления антироссийских санкций за признание документов "Л/ДНР".

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