Передача американского оружия Украине станет ударом для боевиков Путина - Newsweek

На передовой войны против России и ее марионеток в Донбаcсе украинские солдаты часто использовали символы Америки, чтобы запугать или разозлить врага. Порой они делали это очень творчески и через электронные средства.

Украинские солдаты поднимали флаги США над траншеями и фортификациями, чтобы заставить, к примеру, вражеского снайпера разоблачить себя. Порой они пытались разозлить российских боевиков, ведя радио-переговоры по незащищенной линии на английском языке, изображая из себя американских морских пехотинцев.

Об этом на страницах Newsweek пишет журналист Нолан Петерсон, напоминая, как в 2015 году в селе Крымское близ Луганска украинские военные переименовали одну из улиц с советским названием в честь Джона Маккейна. Когда канадский журналист и кинорежиссер Кристиан Борис спросил их, не собираются ли они назвать какую-нибудь улицу именем президента Барака Обамы, солдаты ответили: "Только когда он пришлет нам оружие".

С начала войны в Донбассе в апреле 2014 года российская пропаганда постоянно выдумывала байки об участии армии США в войне. Как следствие, украинские солдаты теперь знают, что увеличение американской военной поддержки для Украины может быть потенциальным психологическим оружием против врага. Оно поднимет моральный дух украинских солдат, которые до сих пор защищают свою страну от российских войск и их марионеток.

"Поддержка США даст украинцам понять, что кто-то сильный на нашей стороне", - сказал командир проукраинского грузинского отряда в Донбассе Мамука Мамулашвили.

После трех лет войны украинские солдаты могут наконец-то получить от США то, чего хотели больше всего - оружие. Петерсон напоминает о сообщениях в американских СМИ о предложении Госдепартамента и Пентагона одобрить передачу летального оружия Украине.

"Поддержка со стороны США нашей борьбы за независимость безусловно поднимет боевой дух наших солдат. А поставки передового оружия, такого как Javelin, лишь ускорит нашу победу", - сказал украинский снайпер Александр Починок.

Президент Дональд Трамп пока не отступил от позиции своего предшественника, который отказывался вооружать украинцев. Поэтому если поставки летального оружия будут одобрены, они пошлют сигнал о большом изменении в политике США, а также могут ухудшить американо-российские отношения, которые уже опустились до уровня времен Холодной войны.

Украинские военные и внешние эксперты соглашаются, что настоящая ценность поставок американского оружия выходит за пределы поля боя в Донбассе.

"На самом деле, оружие само по себе не окажет решающего влияния на направление боевых операций. По моему мнению, его поставки будут иметь в основном психологическое значение как для украинской армии, так и для террористов. Они продемонстрируют серьезность того, как США поддерживают своего стратегического партнера Украину", - сказал лейтенант украинской армии Андрей Михейченко.

В свою очередь, грузинский командир Мамулашвили уверен, что получение систем Javelin будет иметь серьезные последствия.

"Передача Javelin важна не только для морали, это оружие, которое нам больше всего нужно. На линии фронта очень много российской техники. Поэтому нам нужно такое оружие", - сказал он, добавив, что если американские ракетные системы появятся в руках украинских сил, "ход войны изменится на следующий день".

Автор отмечает, что две так называемые пророссийские "республики" на Востоке Украины - самые милитаризированные точки на планете. Согласно данным украинской разведки, российские силы в Донбассе имеют 675 танков, из которых 478 - в боевой готовности. Также у пророссийских сил 1300 бронетранспортеров, 81 артиллерийская установка, 95 различных ракетных систем и 4075 систем противовоздушной обороны. В Донбассе находятся 34 тысячи боевиков-наемников и 3 тысячи российских солдат, которые командуют силами и контролируют позиции. Вдобавок, возле украинской границы базируются 100 тысяч российских солдат, что усиливает страх перед полномасштабным вторжением России в Украину. В это же время, украинские силы в зоне АТО насчитывают около 65 тысяч солдат. Всего война охватила порядка 5% украинской территории.

Учитывая все это, по мнению директора The Heritage Foundation's Allison Center for Foreign Policy Studies Люка Коффи, передача американского оружия не изменит перевес в пользу Украины.

"Поставка оружия вроде систем Javelin будет символическим сигналом о поддержке Украины со стороны США. Однако, американские законодатели должны понимать, что это оружие - не серебряная пуля, которая в миг решит проблему Украины. Его передача должна быть частью более широкой стратегии противодействия российским амбициям", - сказал Коффи.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Государственный департамент и Министерство обороны США разработали план поставок оборонительных вооружений Украине и добиваются его одобрения Белым домом. Как сообщает издание, официальные лица считают, что поставки оружия Украине позволят предотвратить агрессивные действия Кремля на востоке страны.

Как писал в своей статье для ZN.UA Юрий Бутусов, страны Запада не выработали четкой доктрины оказания военной помощи Украине, вследствие чего поставки Киеву вооружений стали предметом ситуативных решений.

По его словам, западная дипломатия настаивает на необходимости прекратить конфликт в Донбассе и снизить эскалацию боевых действий, однако политики стран Запада не объяснили своим военным, как именно можно добиться выполнения этих целей.

Подробнее о проблемных аспектах американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".