Переезд офиса Зеленского обойдется бюджету в 300 млн грн

Чтобы перестроить Украинский дом в офис президента, понадобится 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год. Работы могут начать уже в августе.

Перестройка Украинского дома в офис президента, которую могут начать уже в августе, будет стоить около 300 миллионов гривен и займет приблизительно 1 год времени. Об этом на презентации концепции нового офиса президента заявил соавтор проекта, основатель мастерской 33ВY Architecture Иван Юнаков, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 4 июля.

"В целом команда работает около двух месяцев. Мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию", - сообщиил Юнаков.

Он также заявил, что с учетом уже проделанной работы, на все согласования проекта нужно около месяца.

"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев", - рассказал Юнаков.

В рамках проекта планируют достроить небольшое одноэтажное стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр, а также построить подземный паркинг, обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс кв м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа. В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

Инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space - два этажа будут работать по принципу коворкинга., а еще два - отведут под аппарат президента. Кабинет самого Владимира Зеленского разместится на четвертом этаже. Офис президента будет рассчитан на 500 рабочих мест.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - рассказал архитектор.

Согласно утвержденной Минрегионом стоимости реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 миллионов гривен, однако, по словам Юнакова, "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".