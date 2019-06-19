Переезд Зеленского с АП: На Банковой сделают большой художественный музей

Президент Украины Владимир Зеленский планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.

Об этом он заявил во время неформальной встречи с журналистами в АП, видео из которой опубликовала "Украинская правда".

"Я этого (переезда, - ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума", - отметил президент.

Зеленский отметил, что уже есть план, сроки и конкретные здания.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, не теневую какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хоть на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что у него есть "очень крутая" идея, что потом делать с Банковой. По словам Зеленского, там будет большой художественный музей: "Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках они находятся".

На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал...".

Ранее сообщалось, что для строительства нового здания Администрации президента, которое соответствовало бы нормам безопасности, нужно минимум 2- 3 года.

Напомним, еще до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой.

Вместе с тем в команде Зеленского сказали, что перенести Администрацию президента с Банковой будет невозможно. Более того, это будет очень дорого.