Переговорів із сепаратистами не буде - Єрмак

Українська сторона не буде вести прямі переговори з сепаратистами.

Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна.

Так він відреагував на інформацію німецьких ЗМІ про присутність такого питання на порядку денному переговорів "нормандських радників" в Парижі.

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці… Нехай ті, хто сьогодні беруть участь у створенні цих фейків, ідуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а в нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", - заявив він.

На цей час конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає, сказав Єрмак.

Українська сторона, за його словами, планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі.

"На відміну від деяких політиків, ані бізнесу, ані переговорів ми з сепаратистами не ведемо, і ніколи не будемо вести", - додав глава ОП.

Він зазначив, що затверджувати будь-які документи у нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників та міністрів у цьому форматі носять виключно консультаційний характер.

"Будь-які інсинуації чи маніпуляції - це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів", - підкреслив керівник Офісу президента.

Єрмак додав, що останніми днями від німецьких політиків лунали дуже суперечливі заяви, яким вже дало відповідну оцінку українське Міністерство закордонних справ України.

Раніше видання Deutsche Welle написало, що Україну хочуть змусити визначити дату зустрічі з терористами так званих "Л/ДНР" для обговорення особливого статусу Донбасу. Це питання нібито планують обговорити на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" 26 січня у Парижі.

Deutsche Welle посилалося на німецьке агенство dpa. Таку інформацію dpa нібито отримало від джерел в Єлисейському палаці.



