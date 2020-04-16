Переговори про визволення українців з окупованого Криму та РФ тривають - Єрмак

Переговори про визволення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в РФ, тривають.

Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook, коментуючи перебіг сьогоднішнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

"Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Ми забираємо усіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян. Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії", - написав Єрмак.

Він зазначив, що взаємні звільнення - це завжди дуже копітка робота. Є багато спірних моментів, які потребують ретельного опрацювання.

Єрмак нагадав: Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що влада буде боротися за життя кожного громадянина України.

"Програма обміну "всіх на всіх" працює ефективно і в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються усі заяви родичів. Миттєво вносяться будь-які корективи. Все це - заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону", - підкреслив Єрмак.

Він нагадав про те, що у четвер на Батьківщину повернуться 19 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у четвер розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, в межах якого на підконтрольну уряду територію будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися в ОРДЛО.