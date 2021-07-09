Переговори в ТКГ зайшли в тупик через позицію Росії - Україна в ОБСЄ

Переговори в рамках Тристоронньої контактної групи зайшли в глухий кут через позицію Росії, яка примушує Україну до "прямого діалогу" з російськими маріонетками в ОРДЛО.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.

"Росія не тільки брязкає зброєю, але й перешкоджає будь-якому суттєвому прогресу в ТКГ, прив’язуючи його до виконанням шантажних умов Росії – таких, як так званий прямий діалог з її окупаційними адміністраціями в Донецьку та Луганську. Інформація, надана сьогодні Спеціальним представником Гайді Грау щодо консультацій у ТКГ та її робочих групах, говорить сама за себе. Останнє засідання ТКГ, яке відбулося цього тижня, знову пройшло безуспішно через російські вимоги надсилати будь-які пропозиції чи інформацію безпосередньо окупаційним адміністраціям", - заявив Цимбалюк.

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За словами очільника місії України в ОБСЄ, найбільша проблема полягає в тому, що ця "тупикова ситуація в ТКГ" особливо негативно впливає на життя тисяч громадян України в районах, що постраждали від конфлікту.

"Коли Росія блокує додаткові ділянки розведення, то вона підштовхує свої незаконні збройні формування до обстрілів позицій українських військових і житлових районів. Лише 4 та 5 липня у результатів таких обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо отримали поранення", - зазначив дипломат.

Блокування ж Росією рішення щодо 19 додаткових зон розмінування, незважаючи на існуючу домовленість у рамках робочої групи ТКГ з питань безпеки, призводить до додаткових жертв серед цивільного населення внаслідок підриву на мінах та інших вибухових пристроях.

"Коли Росія блокує відкриття додаткових КПВВ, то сотні тисяч мирних жителів залишаються відірваними від сімей, адміністративних послуг та медичного обслуговування у контрольованих урядом районах. Коли вона блокує наступний етап взаємного звільнення утримуваних осіб, то це залишає сотні людей у їх нинішньому становищі", - додав посол.

З огляду на це очільник української місії в ОБСЄ вкотре засудив російську тактику у Тристоронній контактній групі. "Використання цивільних людей як заручників для того, щоб штовхнути Україну до “прямих переговорів” з російськими окупаційними адміністраціями – це не по-людськи і неприйнятно", - наголосив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, з 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ зафіксувала близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за відповідний звітний період з 1 січня по 20 березня 2021 року.