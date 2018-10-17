Переговоры Контактной группы по Донбассу зашли в тупик из-за позиции России

Россия отказалась отменить назначенные на 11 ноября псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Александр Моцик.

По его словам, вероятность проведения "выборов" в "ДНР" и "ЛНР" составляет 99%.

"Мы не уговорили Россию отменить "выборы", которые она хочет провести на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября... Мы видим, что РФ будет их проводить. Эти "выборы" на 99% состоятся", - сказал Моцик.

Он также также заявил, что переговоры ТКГ в минском формате зашли в тупик.

"Прошёл 97-й раунд переговоров. Ситуация близка к тупиковой, и она стала такой из-за позиции России", - сказал посол, отметив, что Россия хочет "заморозить" конфликт на Донбассе и отказывается от дипломатического урегулирования ситуации.

Моцик также рассказал, что российская сторона не желает идти на создание отдельной переговорной группы - по вопросам границы.

Напомним, после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко 31 августа российская оккупационная власть назначила выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также так называемых "народных советов" на 11 ноября.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который представлял страну в ТКГ, назвал решение о "выборах" угрозой для мирного урегулирования. Украинский МИД считает решение РФ о "выборах" на оккупированных территориях достаточным основанием для новых санкций. Также против высказались представители Евросоюза.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Россию отменить "выборы" на оккупированных территориях и подчеркнул, что Украина выполняет свою часть для мира на Донбассе, теперь - очередь России.

