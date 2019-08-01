Переговоры о коалиции должны завершиться в августе, - Герус

Переговоры о коалиции должны завершиться в августе. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире канала "1+1".

По его словам, те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут на протяжении августа достичь ряд договоренностей. Герус говорит, что каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.

"У нас времени немного. Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало позитивный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", - отметил представитель президента.

Напомним, ранее Герус в интервью РБК-Украина заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады.

"Коалиция уже есть, монобольшинство... Это же (вхождение в коалицию, - ред.) зависит и от "Голос", от их позиции и политических пожеланий. Увидим", - отметил представитель Зеленского в Кабмине.

До этого глава политпартии Дмитрий Разумков заявлял, что политическая партия "Слуга народа" готова обсудить коалицию с политическими силами. Он отмечал, что в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

Кроме этого, Герус заявлял, что новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы Верховной рады.