Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан

Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, а также он готов предоставить соответствующую площадку для диалога.

"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", - сказал Идрисов РИА Новостям.

По его словам, на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".

"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", - сказал он.