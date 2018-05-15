Переговоры Волкера с Сурковым не помогут Донбассу: в США указали на проблему

Помощник президента РФ Владислав Сурков на переговорах со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером не уполномочен идти на какие либо уступки по Донбассу, поэтому это не поможет разрешить украинский кризис. Об этом написал в Twitter бывший заместитель помощника министра обороны США и исследователь Центра Байдена Майкл Карпентер.

По его словам, человек Путина не мог себе позволить менять ситуацию на Донбассе через переговоры с американским дипломатом.

"Не то, чтобы Сурков имел полномочия делать уступки в переговорах с Волкером, поэтому я не уверен, действительно ли это много значит для Украины. Сурков никогда не имел полномочий указывать ФСБ или ГРУ, что им делать на месте на Донбассе, поэтому он только притворялся, когда вел переговоры", - написал Карпентер.

Отметим, что в СМИ в последнее время ходят разговоры о том, что Владислава Суркова хотят заменить, и украинский вопрос в Кремле будет вести другой человек. Так, например, у Путина объяснили, отразится ли на Украине увольнение Суркова.

Ранее директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что Сурков больше не нужен Путину, поскольку не сумел захватить Украину. Эксперт считает, что в России происходит закат политической звезды помощника президента РФ.

Также можно узнать в материале "Сегодня", с кем в июне Путин поедет на переговоры лидеров "нормандской четверки". Источники нашего сайта говорят о двух возможных кандидатах на замену Владиславу Суркову.