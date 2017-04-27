Переименование улиц в Одессе: прокуратура открыла дело

По факту решения Одесского городского совета о переименовании более полутора тысячи улиц прокуратура области возбудила уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

В частности, правоохранители открыли дело по части 2 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Также в прокуратуре отметили, что досудебное расследование по данному факту поручено провести сотрудникам Национальной полиции Одесской области.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 апреля Одесский горсовет принял решение по утверждению новых названий 1531 улиц, переулков и проспектов города и вернул названия некоторым улицам, которые были переименованы бывшим главой ОГА Михаилом Саакашвили.