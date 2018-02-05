Переизбранный президент Кипра пригласил Порошенко в Никосию

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора в понедельник, 5 февраля, поздравил президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с переизбранием на второй срок и выразил надежду на продолжение продуктивного сотрудничества между странами, сообщает пресс- служба главы государства.

Порошенко поблагодарил Анастасиадиса за поддержку Никосией территориальной целостности и государственного суверенитета Украины и поддержку европейских санкций против России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".

Президент Кипра, в свою очередь, пригласил украинского коллегу в Никосию.

Как сообщалось, президент Кипра Никос Анастасиадис одержал победу во втором туре президентских выборов, который состоялся 4 февраля.

Анастасиадис неоднократно критиковал санкции ЕС против России, называя их неэффективными, и заявлял о необходимости сотрудничестве с Кремлем.

На территории Кипра зарегистрировано, по разным данным, от 30 до 150 тысяч российских компаний, в том числе, государственных. Островной государство является удобной "налоговой гаванью" для российского капитала. Кроме того, на Кипре живут более 30 тысяч россиян, владеющих недвижимостью на острове.

Ка пишет обозреватель Владимир Кравченко в материале для спецпроекта ZN.UA "Похищение Европы", именно эти факторы во многом определяют позицию властей Кипра в отношении санкций ЕС против России.

Выступая на словах за территориальную целостность Украины, Никосия всегда была противником введения санкций против РФ.

"Хотя Никосия и голосует за санкции, своими декларациями она раскалывает и без того хрупкое единство ЕС. А это - одна из стратегических целей российской дипломатии", - отмечает автор.