Перенять опыт войны с Россией: Порошенко позвал курсантов военной академии США "Вест Пойнт" в Украину

Президент Петр Порошенко предложил курсантам военной академии США "Вест Пойнт" приехать в Украину, чтобы получить опыт гибридной войны России. Об этом он сказал во время выступления в академии, передает УНИАН.

Президент пригласил представителей академии "Вест-Пойнт" присоединиться к проекту содействия военному образованию в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов.

"Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны", - обратился Порошенко к присутствующим.О

Также он напомнил о военном сотрудничестве Украины и США. По его словам, американские инструкторы улучшили подготовку украинских подразделений, что привело к меньшим потерям во время боев.

"Благодаря определенному техническому оснащению, которое уже оказали США, жертвы среди украинских солдат существенно снизились, а благодаря новой оборонной технике мы можем сохранить больше жизней - как гражданских, так и военных", - подчеркнул глава государства.

Ранее начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, чем США помогли Украине за время войны с Россией. По его словам, в рамках украинско- американского военного сотрудничества Киев уже получил 600 миллионов долларов.